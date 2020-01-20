В Брянске нашли кладбище новогодних елок
Непроданные деревья торговцы бросили у памятника артиллеристам
Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»
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Об обнаружении в Брянске кладбища непроданных елок горожане рассказали в соцсетях.
Соответствующий пост появился в группе «ЧП и ДТП Брянск» в понедельник, 20 января. Автор снимка пояснял: свал замечен на лугу за Памятником артиллеристам в Советском районе.
Между тем, на елочных базарах города продавцы уверяли, что деревья не выбрасывают.
Ситуацию активно обсуждают сразу на нескольких интернет-площадках. Пользователи убеждены, что кладбище возникло из-за жадности елочных торговцев: те заготовили слишком много деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU