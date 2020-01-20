2020-01-20T11:56:30+03:00
Общество

В Брянске нашли кладбище новогодних елок

Непроданные деревья торговцы бросили у памятника артиллеристам
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»Фото: vk.com, группа «ЧП и ДТП Брянск»
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Об обнаружении в Брянске кладбища непроданных елок горожане рассказали в соцсетях.

Соответствующий пост появился в группе «ЧП и ДТП Брянск» в понедельник, 20 января. Автор снимка пояснял: свал замечен на лугу за Памятником артиллеристам в Советском районе.

Между тем, на елочных базарах города продавцы уверяли, что деревья не выбрасывают.

Ситуацию активно обсуждают сразу на нескольких интернет-площадках. Пользователи убеждены, что кладбище возникло из-за жадности елочных торговцев: те заготовили слишком много деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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