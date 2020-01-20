Брянскую пенсионерку признали инвалидом после обращения к президенту

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:16:18+03:00

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18 января Владимир Путин с рабочим визитом посетил Санкт-Петербург. После возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 77-летия со Дня прорыва блокады Ленинграда к главе государства обратилась дочь 94-летней пенсионерки из Брянской области. Женщина пожаловалась президенту, что ее мать не получает положенных ей льгот и лекарств.

Надежда Панченко пояснила, что Софья Степановна шесть лет назад сломала шейку бедра – упала в своем доме в селе Куршановичи Климовского района. Прибывшие по вызову медики пострадавшую осмотрели, однако доставлять на обследование в районную больницу не стали. С тех пор селянка не встает, а инвалидность ей так и не оформили.

История получили широкую огласку в СМИ. В тот же день пенсионерку посетили глава района и сотрудник пенсионного фонда. Ей выписали в понедельник получать карточку инвалида первой группы, во вторник обещали пересмотреть пенсию. Об этом агентству ТАСС рассказала сама Надежда Панченко.

Отреагировала на инцидент и прокуратура Брянской области, организовав по данному факту проверку. Провести ее поручили климовскому подразделению.

– Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку деятельности контролирующих и иных уполномоченных органов в сфере соблюдения законодательства о социальной защите прав граждан. По результатам проверки при наличии оснований они незамедлительно примут меры прокурорского реагирования, – пояснили в пресс-службе прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU