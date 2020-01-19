В Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП у «Аэропарка»

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:36:29+03:00

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19 января в Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Объездной. Такое решение принял Советский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На 19-летнего парня завели уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц".

По версии следствия, ночью 17 января в районе ТРЦ "Аэропарк" 19-летний водитель «Тойты Камри» выехал на встречную полосу для обгона. Автомобилист допустил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Актавия».

В ДТП погиб пассажир второй иномарки. Водитель и еще один пассажир "Школы" получили тяжелые травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU