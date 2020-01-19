2020-01-19T14:36:29+03:00
Общество

В Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП у «Аэропарка»

Такое решение принял Советский районный суд
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

19 января в Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП на улице Объездной. Такое решение принял Советский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

На 19-летнего парня завели уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц".

По версии следствия, ночью 17 января в районе ТРЦ "Аэропарк" 19-летний водитель «Тойты Камри» выехал на встречную полосу для обгона. Автомобилист допустил лобовое столкновение с автомобилем «Шкода Актавия».

В ДТП погиб пассажир второй иномарки. Водитель и еще один пассажир "Школы" получили тяжелые травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске арестовали предполагаемого виновника смертельного ДТП у «Аэропарка»
В Брянске на улице Крахмалева водитель иномарки протаранил дерево
Подробности ДТП в Супоневе: один из водителей оказался пьяным
Больше 1,7 тысячи брянцев искупались на Крещение
В Брянской области выросла плата за детский сад
Брянцам раздадут крещенскую воду
В Супоневе разбились две легковушки
В Брянской области подготовили купели к Крещению
В Советском районе Брянска нашли немецкую гранату времен войны
В Брянске пенсионер ушиб голову, упав в автобусе
В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода-нарушителя
Брянец пойдет под суд за нападение на полицейского с ножницами
В Брянске рассказали историю о спасении белорусов попавших в беду
На крещенские выходные в Брянске пустят дополнительный транспорт
Брянцы получили 29 миллионов рублей пенсии за умерших родственников
Брянец с ножницами напал на полицейского
В Фокинском районе Брянска начали строить бассейн
За пять дней в брянских магазинах нашли больше 60 упаковок опасного снюса
Двое брянцев пойдут под суд за торговлю наркотиками
В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль
Директора брянского ДДиЮТ оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника