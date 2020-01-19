В Брянске на улице Крахмалева водитель иномарки протаранил дерево
В Брянске на улице Крахмалева автомобилист въехал в дерево. Все случилось 18 января около пяти часов утра.
- По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Хендай Солярис" не справился с управлением, - поясняют в УГИБДД УМВД России по Брянской области.- Машина съехала с проезжей части с наехала на препятствие.
Водитель ушиб голову. А вот 37-летний пассажир иномарки получил перелом позвонка. Пострадавшего госпитализировали.
К слову, автомобилист от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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ИСТОЧНИК KP.RU