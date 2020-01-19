2020-01-19T12:28:01+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Крахмалева водитель иномарки протаранил дерево

Автомобилист отказался от медицинского освидетельствования
Мария Дедкова
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В Брянске на улице Крахмалева автомобилист въехал в дерево. Все случилось 18 января около пяти часов утра.

- По предварительной информации, 32-летний водитель за рулем "Хендай Солярис" не справился с управлением, - поясняют в УГИБДД УМВД России по Брянской области.- Машина съехала с проезжей части с наехала на препятствие.

Водитель ушиб голову. А вот 37-летний пассажир иномарки получил перелом позвонка. Пострадавшего госпитализировали.

К слову, автомобилист от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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