В Брянской области выросла плата за детский сад
В Брянской области с 1 января увеличился максимальный размер родительской платы за детский сад. Постановление об этом подписал губернатор Александр Богомаз еще 16 декабря прошлого года.
Теперь пребывание ребенка в яслях обойдется в 1197 рублей за 10,5 часов, 1489 рублей - за 12-часовое пребывание и 1520 -за нахождение в детсаду больше 12 часов.
За детей старшего возраста придется заплатить 1489, 1700 и 1876 рублей соответственно.
Повышение платы связали с инфляцией.
Напомним, последний раз она повышалась год назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU