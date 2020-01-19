В Брянской области выросла плата за детский сад

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:23:53+03:00

Последний раз она повышалась год назад

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В Брянской области с 1 января увеличился максимальный размер родительской платы за детский сад. Постановление об этом подписал губернатор Александр Богомаз еще 16 декабря прошлого года.

Теперь пребывание ребенка в яслях обойдется в 1197 рублей за 10,5 часов, 1489 рублей - за 12-часовое пребывание и 1520 -за нахождение в детсаду больше 12 часов.

За детей старшего возраста придется заплатить 1489, 1700 и 1876 рублей соответственно.

Повышение платы связали с инфляцией.

Напомним, последний раз она повышалась год назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU