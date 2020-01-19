2020-01-19T10:15:06+03:00
Общество

Брянцам раздадут крещенскую воду

В Кафедральном соборе ее можно забрать на нижнем ярусе
Мария Дедкова
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В Брянской области отмечают праздник Крещения. Утром 18 января прошла служба во всех храмах региона. После этого местные жители начали окунаться в купели.

Также все желающие могут забрать с собой освященную воду.

В пресс-службе Брянской епархии пояснили, что раздавать ее будут до вечера 19 января. В Кафедральном соборе запастись крещенской водой можно будет в нижнем ярусе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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