Брянцам раздадут крещенскую воду
В Кафедральном соборе ее можно забрать на нижнем ярусе
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В Брянской области отмечают праздник Крещения. Утром 18 января прошла служба во всех храмах региона. После этого местные жители начали окунаться в купели.
Также все желающие могут забрать с собой освященную воду.
В пресс-службе Брянской епархии пояснили, что раздавать ее будут до вечера 19 января. В Кафедральном соборе запастись крещенской водой можно будет в нижнем ярусе.
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ИСТОЧНИК KP.RU