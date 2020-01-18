В Брянске пенсионер ушиб голову, упав в автобусе

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:45:25+03:00

Изменить размер текста: A A

67-летний брянский пенсионер ушиб голову, упав в автобусе. ДТП произошло 17 января на улице Ново-Советской.

- Пенсионер упал, когда водитель автобуса, в котором он ехал, резко затормозил, - рассказывают в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области. - Пострадавшему с ушибами оказали первую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU