В Брянске пенсионер ушиб голову, упав в автобусе
По факту ДТП полицейские проводят проверку
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67-летний брянский пенсионер ушиб голову, упав в автобусе. ДТП произошло 17 января на улице Ново-Советской.
- Пенсионер упал, когда водитель автобуса, в котором он ехал, резко затормозил, - рассказывают в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области. - Пострадавшему с ушибами оказали первую помощь и отпустили домой.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU