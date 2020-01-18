2020-01-18T13:45:25+03:00
Происшествия

В Брянске пенсионер ушиб голову, упав в автобусе

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

67-летний брянский пенсионер ушиб голову, упав в автобусе. ДТП произошло 17 января на улице Ново-Советской.

- Пенсионер упал, когда водитель автобуса, в котором он ехал, резко затормозил, - рассказывают в УГИБДД УМВД РФ по Брянской области. - Пострадавшему с ушибами оказали первую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области подготовили купели к Крещению
В Советском районе Брянска нашли немецкую гранату времен войны
В Брянске пенсионер ушиб голову, упав в автобусе
В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода-нарушителя
Брянец пойдет под суд за нападение на полицейского с ножницами
В Брянске рассказали историю о спасении белорусов попавших в беду
На крещенские выходные в Брянске пустят дополнительный транспорт
Брянцы получили 29 миллионов рублей пенсии за умерших родственников
Брянец с ножницами напал на полицейского
В Фокинском районе Брянска начали строить бассейн
За пять дней в брянских магазинах нашли больше 60 упаковок опасного снюса
Двое брянцев пойдут под суд за торговлю наркотиками
В Брянске на Крещение пройдет православный фестиваль
Директора брянского ДДиЮТ оштрафовали за трудоустройство экс-чиновника