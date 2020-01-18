В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода-нарушителя
49-летнего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали
Момент ДТП попал на камеры видеорегистраторов проезжающих мимо машин. Скриншот видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода. Все случилось у остановки "Тубдиспансер" около семи вечера 17 января.
По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем "Чери M16" сбил 49-летнего мужчину, который перебегал дорогу на красный свет.
В ДТП пешеход получил травмы головы, носа, переломы костей лица, руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU