2020-01-18T13:10:22+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода-нарушителя

49-летнего мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали
Мария Дедкова
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Момент ДТП попал на камеры видеорегистраторов проезжающих мимо машин. Скриншот видео vk.com, "Типичный Брянск"Момент ДТП попал на камеры видеорегистраторов проезжающих мимо машин. Скриншот видео vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске на улице Станке Димитрова сбили пешехода. Все случилось у остановки "Тубдиспансер" около семи вечера 17 января.

По предварительной информации, 33-летний водитель за рулем "Чери M16" сбил 49-летнего мужчину, который перебегал дорогу на красный свет.

В ДТП пешеход получил травмы головы, носа, переломы костей лица, руки и ноги. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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