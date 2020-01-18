Брянец пойдет под суд за нападение на полицейского с ножницами

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:35:15+03:00

По версии следствия, местный житель ударил ножницами в голову полицейского. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Селянина могут отправить на принудительное лечение

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32-летнего жителя Брянской области будут судить за нападение на полицейского.

Трагедия чуть не произошла ночью 13 января в деревне Каменск Суражского района.

По версии следствия, местный житель ударил ножницами в голову полицейского. Правоохранитель получил рану уха.

- Подозреваемый оказался болен, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Уголовное дело брянца отправили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU