Брянец пойдет под суд за нападение на полицейского с ножницами
Селянина могут отправить на принудительное лечение
По версии следствия, местный житель ударил ножницами в голову полицейского.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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32-летнего жителя Брянской области будут судить за нападение на полицейского.
Трагедия чуть не произошла ночью 13 января в деревне Каменск Суражского района.
По версии следствия, местный житель ударил ножницами в голову полицейского. Правоохранитель получил рану уха.
- Подозреваемый оказался болен, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Уголовное дело брянца отправили в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
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ИСТОЧНИК KP.RU