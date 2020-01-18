На крещенские выходные в Брянске пустят дополнительный транспорт

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:25:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на крещенские выходные, 18 и 19 января, пустят дополнительный транспорт. У автобусов сократят интервал движения и продлят время их работы, сообщили в городском автотранспортном предприятии.

18 января

На маршруте № 2 организуют дополнительные рейсы с временем отправления:

Фосфоритный з-д: 17.05; 18.30;19.05; 19.13; 19.40; 19.50 и 21.15 Дизельный з-д: 17.25; 18.00; 18.35; 18.45; 19.31; 20.15 и 21.20

На маршруте № 7:

Поссовет: 18.35; 19.10; 19.40; 19.55; 20.25; 20.55 и 21.25 Поселок Толмачево: 17.50; 18.25; 18.55; 19.10; 19.40; 20.10 и 20.40

На маршруте № 10:

Поликлиника БАЗ: 18.00; 19.20; 20.40; 19.55 и 21.15 Чайковичи :18.40; 20.00; 20.35; 21.55 и 21.20

Маршрут № 19:

Бордовичи: 19.45 и 20.25 Гипермаркет: 19.05 и 20.05

Маршрут № 54:

Автозаводец: 19.05 и 20.05 Рынок: 19.40 и 20.40

19 января

Сократится интервал движения у автобусов: № 7«Свенский монастырь –пос.Толмачево» до 11 минут, № 5А «Микрорайон № 5 – Микрорайон № 5» до 7 -10 минут, № 5Б «Микрорайон № 5 – Микрорайон № 5» до 7 -10 минут, № 10 «Поликлиника БАЗ – п. Чайковичи» по будничному расписанию. № 54 «Бежицкий рынок – мкрн Автозаводец»: Автозаводец: 8.08;8.31; 9.18;9.41; 10.28; 10.51; 11.38; 12.01; 12.48; 13.11; 14.57; 15.16; 16.03; 16.26; 17.13; 17.36 18.23 и 18.46. Рынок: 7.38; 8.01; 8.48; 9.11; 9.58; 10.21;11.08; 11.31; 12.18; 12.41; 14.23; 14.46; 15.33; 15.56; 16.43; 17.06; 17.53 и 18.16.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU