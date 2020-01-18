Брянцы получили 29 миллионов рублей пенсии за умерших родственников
Жители Брянской области получили больше 29,3 миллиона рублей пенсий за умерших родственников.
Самую большую сумму правопреемнику вручили в октябре прошлого года. В Пенсионном фонде ему выдали 442 тысячи рублей.
- Правопреемники могут получить все пенсионные накопления родственника,если он был участником системы обязательного пенсионного страхования и умер до выхода на пенсию, - пояснили в пресс-службе ОПФР по Брянской области. - В первую очередь на выплаты могут претендовать супруги, дети и родители умершего. А затем - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
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ИСТОЧНИК KP.RU