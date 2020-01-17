2020-01-17T18:18:09+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска начали строить бассейн

На работы уйдет почти 200 миллионов рублей
Ольга УМАРОВА
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На данный момент готовность объекта составляет более 10 процентов.На данный момент готовность объекта составляет более 10 процентов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске приступили к строительству бассейна в Фокинском районе. Контракт с фирмой-подрядчиком заключили в начале декабря прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы начали 4 января. Бригады – 20 человек и до пяти машин – трудятся шесть дней в неделю.

- В подготовленном на объекте котловане строят нижнюю часть фундамента, - рассказали в пресс-службе. - Уже на следующей неделе здесь начнут бетонные работы по формированию монолитной плиты, на которой будет находиться чаша бассейна.

Длина будущего бассейна на четыре дорожки – 25 метров. Также в новом спортивном комплексе разместят большой спортивный зал со специальным покрытием для мини-футбола.

Бассейн должны построить к концу 2020 года, стоимость всего спортивного объекта - 197,7 миллионов рублей. Кроме того, данный подрядчик занимается строительство аналогичного спортивно-оздоровительного комплекса в Бежице. Работы здесь должны закончить до конца этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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