17 Янв. 2020 2020-01-17T22:31:22+03:00

Брянец ответит за нападение на полицейского. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За это преступление жителя Суражского района могут отправить на принудительное лечение

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32-летний брянец с ножницами напал на полицейского. На мужчину завели уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия, ночью 13 января прошлого года в деревне Каменск, что в Суражском районе, 32-летний местный житель ударил лезвием ножниц в голову полицейского.

- Стражу порядка была причинена физическая боль и телесные повреждения в виде рвано-ушибленной раны уха, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области.

Следователи собрали доказательства вины селянина. Но из-за имеющегося у него заболевания прокурор утвердил заключение в суд, в котором потребовал отправить брянца на принудительное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU