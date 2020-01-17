За пять дней в брянских магазинах нашли больше 60 упаковок опасного снюса

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:43:03+03:00

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Брянская полиция начала операцию «Антиснюс». За первые пять дней в регионе изъяли 60 упаковок, в которых лежали более 1600 конфет с никотином. Всего стражи порядка проверили порядка 600 торговых объектов.

Полицейские инспектируют магазины вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. В управлении составили пять протоколов по статье «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

- Мы ищем торговые точки, где продают опасную никотиносодержащую продукцию без документов, которые подтверждают качество и безопасность товара, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Кроме того, сотрудники полиции посещают образовательные заведения с лекциями, на которых рассказывают о вреде табачной продукции, которая становится все популярнее среди молодежи.

Областное УМВД обращается к жителям региона с просьбой сообщать о местах реализации потенциально опасной табачной продукции в полицию по телефону: 02 (с мобильного – 102). Сделать анонимное сообщение можно по телефону доверия областного УМВД 72-22-33.

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ИСТОЧНИК KP.RU