Двое брянцев пойдут под суд за торговлю наркотиками

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:29:51+03:00

В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Двое жителей Брянска 28 и 25 лет пойдут под суд за торговлю наркотиками. Горожан обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительном у сговору.

Обвинительное заключение по этому делу уже утвердили, в ближайшее время его начнет рассматривать Брянский районный суд.

- По версии следствия, 2 октября прошлого года мужчины пытали сбыть 126,92 грамма героина в Брянском районе, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но сделать это им не удалось. Действия злоумышленников пресекли сотрудники регионального УФСБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU