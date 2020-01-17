Нетрезвый работник брянского автосервиса угнал у клиента дорогую иномарку
Брянские полицейские задержали нетрезвого угонщика. Им оказался 19-летний работник одного из городских автосервисов. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года.
- Сотрудников ГИБДД, дежуривших неподалеку от железнодорожного переезда на улице Ульянова в Бежицком районе Брянска, насторожили странные маневры, совершаемые водителем автомобиля «Ауди А6», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Полицейские попытались остановить превысившего скорость водителя. Но тот тот проскочил переезд и попытался скрыться в частном секторе.
20 минут за лихачом гнались полицейские и в итоге автомобилиста задержали. За рулем сидел сильно пьяный юный житель Клетнянского района. Водительского удостоверения он, конечно, предъявить не смог.
- В отделе полиции молодой человек написал явку с повинной, - говорят в УМВД. - По его словам, вечером, хорошенько выпив, он захотел прокатиться на «крутой машине» и вспомнил об оставленном клиентом автосервиса автомобиле «Ауди». Злоумышленник рассчитывал поездить часок по ночному городу и вернуть машину.
Теперь за угон парню грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU