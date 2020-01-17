В брянском аэропорту задержали федерального преступника
Мужчина прилетел в наш регион из Краснодара
Задержанного брянца передали калужским оперативникам.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В брянском аэропорту сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Его обнаружили во время досмотра пассажиров, прилетевших из Краснодара.
Как сообщают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте, 46-летнего уроженца Брянской области объявили в розыск за совершение преступления в Калужской области. Задержанного передали сотрудникам уголовного розыска соседнего региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU