Брянского подростка отправили в колонию на 3,5 года за грабеж
Уголовное дело о подростковом грабеже рассмотрел Брянский районный суд.
Установили, что 19 июля 2018 года несовершеннолетний находился в «Парке поколений» в микрорайоне «Сосновый бор» в Володарском районе Брянска. Там он отобрал у мужчины мобильный телефон стоимостью 6500 рублей.
- Ранее 17-летний подросток уже привлекался к уголовной ответственности, –– сообщили в пресс-службе прокуратуры области. – С учетом этого, виновного приговорили к 3,5 годам воспитательной колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU