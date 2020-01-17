2020-01-17T13:35:42+03:00
Общество

Брянского подростка отправили в колонию на 3,5 года за грабеж

Несовершеннолетний отобрал телефон у отдыхающего в парке
Анна ЛЕВКИНА
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Подросток отобрал телефон у отдыхающего в брянском парке.Подросток отобрал телефон у отдыхающего в брянском парке.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Уголовное дело о подростковом грабеже рассмотрел Брянский районный суд.

Установили, что 19 июля 2018 года несовершеннолетний находился в «Парке поколений» в микрорайоне «Сосновый бор» в Володарском районе Брянска. Там он отобрал у мужчины мобильный телефон стоимостью 6500 рублей.

- Ранее 17-летний подросток уже привлекался к уголовной ответственности, –– сообщили в пресс-службе прокуратуры области. – С учетом этого, виновного приговорили к 3,5 годам воспитательной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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