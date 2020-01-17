Прокуратура: главу брянского облздрава ранил не прокурор

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:58:29+03:00

За последний месяц Андрей Бардуков не посетил ни одного официального мероприятия. Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Брянской области опровергли информацию о том, что главу брянского департамента здравоохранения Андрея Бардукова ранил сотрудник прокуратуры. Информацию об этом инциденте на днях разместили несколько интернет-СМИ региона.

- Сотрудники органов внутренних дел устанавливают обстоятельства получения ранения директором регионального департамента здравоохранения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам процессуальной проверки причастность к данному происшествию ни руководителей прокуратуры области, ни других сотрудников прокуратуры не установлена.

По данным "Комсомольской правды" в Брянске" руководитель департамента здравоохранения был ранен во время посещения Жуковского района. Состояние Андрея Бардукова оценивают как стабильно тяжелое. Сейчас обязанности директора департамента исполняет Виталий Мосин.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU