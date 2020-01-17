Брянская прокуратура нашла пожарные нарушения в кинотеатре «Салют»
Прокуратура Володарского района проверила соблюдают ли меры пожарной безопасности в кинотеатре «Салют». Выяснилось, что не в полной мере.
– В принадлежащем городскому дворцу культуры и искусств здании не проверяли состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций, чердака и сцены, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, здесь не испытывали наружную пожарную лестницу и в срок не подзаряжали огнетушители.
По результатам проверки инженера учреждения культуры оштрафовали на 6 тысяч рублей. Прокурор также потребовал устранить выявленные нарушения.
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ИСТОЧНИК KP.RU