2020-01-17T13:31:54+03:00
Общество

Брянская прокуратура нашла пожарные нарушения в кинотеатре «Салют»

В здании не проверяли огнезащитную пропитку конструкций
Анна ЛЕВКИНА
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Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в брянском кинотеатре "Салют".Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в брянском кинотеатре "Салют".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Володарского района проверила соблюдают ли меры пожарной безопасности в кинотеатре «Салют». Выяснилось, что не в полной мере.

– В принадлежащем городскому дворцу культуры и искусств здании не проверяли состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций, чердака и сцены, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Кроме того, здесь не испытывали наружную пожарную лестницу и в срок не подзаряжали огнетушители.

По результатам проверки инженера учреждения культуры оштрафовали на 6 тысяч рублей. Прокурор также потребовал устранить выявленные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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