В Брянске из-за задержек зарплаты наказали главу троллейбусного управления

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:44:20+03:00

Проблемы с выплатам на предприятии терпели полгода

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В Брянске оштрафовали директора троллейбусного управления. Как выяснила областная прокуратура, работникам предприятии с марта по ноябрь 2019 года регулярно задерживали зарплату.

По результатам проверки одного должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на 10 тысяч рублей оштрафовали руководителя троллейбусного управления.

Также прокуратура проверяет информацию о других нарушениях трудового законодательства на предприятии, которая появилась в СМИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU