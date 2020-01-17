В Брянске из-за задержек зарплаты наказали главу троллейбусного управления
В Брянске оштрафовали директора троллейбусного управления. Как выяснила областная прокуратура, работникам предприятии с марта по ноябрь 2019 года регулярно задерживали зарплату.
По результатам проверки одного должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, на 10 тысяч рублей оштрафовали руководителя троллейбусного управления.
Также прокуратура проверяет информацию о других нарушениях трудового законодательства на предприятии, которая появилась в СМИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU