ДТП у «Аэропарка» в Брянске: мужчина погиб, еще двое в больнице

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:06:56+03:00

От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Сергей ГАПОН

Всего в дорожной аварии пострадали четыре человека

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Дорожная авария у ТРЦ «Аэропарк» в Брянске произошла около полуночи 17 января. Столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Шкода».

В региональное ГУ МЧС России сообщение о случившемся поступило в 00.21. По вызову выезжали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД. Пострадавших пришлось деблокировать из авто.

По данным издания «Комсомольская правды «Брянск», в этом жутком ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб. Это 39-летний мужчина. Еще двое получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Детей в их числе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU