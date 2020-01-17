2020-01-17T11:06:56+03:00
Общество

ДТП у «Аэропарка» в Брянске: мужчина погиб, еще двое в больнице

Всего в дорожной аварии пострадали четыре человека
Анна ЛЕВКИНА
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От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия.От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожная авария у ТРЦ «Аэропарк» в Брянске произошла около полуночи 17 января. Столкнулись две иномарки – «Тойота» и «Шкода».

В региональное ГУ МЧС России сообщение о случившемся поступило в 00.21. По вызову выезжали спасатели, медики, сотрудники ГИБДД. Пострадавших пришлось деблокировать из авто.

По данным издания «Комсомольская правды «Брянск», в этом жутком ДТП пострадали четыре человека, один из них погиб. Это 39-летний мужчина. Еще двое получили серьезные травмы, их увезли в больницу. Детей в их числе нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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