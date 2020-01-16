В Брянске 17 января устроят сплошные проверки для водителей автобусов
Полицейские будут дежурить на улице Авиационной
Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске 17 января водителей автобусов ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить с 15.00 до 15.30 на улице Авиационной, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU