В Брянске 17 января устроят сплошные проверки для водителей автобусов

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:31:09+03:00

Полицейские будут дежурить на улице Авиационной

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В Брянске 17 января водителей автобусов ждут очередные сплошные проверки. Полицейские будут дежурить с 15.00 до 15.30 на улице Авиационной, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД проверят легальность деятельности перевозчиков, наличие предрейсового осмотра автобусов и медицинских осмотров водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU