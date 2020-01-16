Брянская пациентка пожаловалась на «живодерское» удаление родинки
Жительница Брянска пожаловалась на грубого хирурга, который вырезал ей родинку без наркоза. Отзыв появился на портале государственных медицинских услуг.
Как пишет горожанка, родинку ей удалили 14 января в поликлинике №5 Фокинского района. Женщина пришла в медучреждение, сдав необходимые анализы.
Первое, что ее поразило – хамское отношение. По словам пациентки, хирург в грубой форме спросил, зачем ей нужна данная процедура. Затем «стал грубо объяснять, что он мне ничего не должен и ничем не обязан».
Дальше, по словам заявительницы, ей сделали укол обезболивающего. Но эффекта врач дожидаться не стал.
«Я чуть не умерла от боли. Прижег родинку наполовину, медсестра заклеила и меня отправили. Только на выходе стал действовать наркоз, пришлось сидеть в коридоре, пока не пришла в себя», - пишет Ольга Алексеевна.
Позже у женщины поднялась температура. Работники поликлиники на жалобу пока не ответили.
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ИСТОЧНИК KP.RU