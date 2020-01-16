Брянская пациентка пожаловалась на «живодерское» удаление родинки

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:30:55+03:00

Ответа от медработников пока не было. Фото: Алексей ФОКИН

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Жительница Брянска пожаловалась на грубого хирурга, который вырезал ей родинку без наркоза. Отзыв появился на портале государственных медицинских услуг.

Как пишет горожанка, родинку ей удалили 14 января в поликлинике №5 Фокинского района. Женщина пришла в медучреждение, сдав необходимые анализы.

Первое, что ее поразило – хамское отношение. По словам пациентки, хирург в грубой форме спросил, зачем ей нужна данная процедура. Затем «стал грубо объяснять, что он мне ничего не должен и ничем не обязан».

Дальше, по словам заявительницы, ей сделали укол обезболивающего. Но эффекта врач дожидаться не стал.

«Я чуть не умерла от боли. Прижег родинку наполовину, медсестра заклеила и меня отправили. Только на выходе стал действовать наркоз, пришлось сидеть в коридоре, пока не пришла в себя», - пишет Ольга Алексеевна.

Позже у женщины поднялась температура. Работники поликлиники на жалобу пока не ответили.

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ИСТОЧНИК KP.RU