2020-01-16T17:10:19+03:00
Общество

В Брянской области в программу по капитальному ремонту включили почти 6,4 тысячи домов

В них живут больше полумиллиона человек
Мария Дедкова
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В Брянской области капитального ремонта ждут в 6359 домах. Об этом рассказали на заседании комитета Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности.

В многоэтажках, которые необходимо обновить, живут больше 551 тысячи человек.

В прошлом году работы вели в 298 домах. На них потратили почти 1 миллиард рублей. В многоэтажках заменили крыши, инженерные сети, фасады, лифты и подвалы. Практически все работы проведены в запланированные сроки.

От регионального фонда капремонта на заседании прозвучало предложение о сокращении отсрочки по обязанности оплаты взносов на капитальный ремонт для новых домов с пяти до трех лет. Как известно, сейчас жильцы не платят взносы первые пять лет после сдачи дома. Снижение этого порога парламентарии не поддержали.

Напомним, размер взноса составляет 6,05 рублей за квадратный метр. В прошлом году собираемость составила почти 98 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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