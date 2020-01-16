2020-01-16T16:59:44+03:00
Общество

По вине водителей грузовиков в Брянске погибли три человека за год

Больше всего смертей пришлось на Фокинский район
Анна ЛЕВКИНА
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Больше всего смертей было в Фокинском районе.Больше всего смертей было в Фокинском районе.Фото: Сергей ГАПОН
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За год в Брянске произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, которые спровоцировали водители грузовиков. В них три человека погибли, еще 13 получили травмы.

Общее число таких автоаварий сократилось на 23,8%, однако в полтора раза выросла смертность. Наибольшая тяжесть последствий была в Фокинском районе.

- Всего за год к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекли больше 1500 водителей грузового транспорта, - добавили в городском отделе ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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