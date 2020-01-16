2020-01-16T15:10:01+03:00
Общество

На Брянщине стартовала акция «Сад памяти - сад жизни»

Ее проводят среди работников лесного хозяйства
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Творческие работы будут принимать до 31 января 2020 года.Творческие работы будут принимать до 31 января 2020 года.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Весной этого года в Брянской области пройдет патриотическая акция «Сад памяти – сад жизни». Событие приурочат к Году памяти и славы в России, которым объявили 2020-й, сообщает региональное облправительство.

В этой связи региональное управление лесами объявило о конкурсе на лучшую эмблему, символ и значок акции. Конкурса пройдет среди работников подведомственных учреждений. Также в регионе проведут различные лесовосстановительные программы.

Творческие работы будут принимать в учреждениях управления лесами до 31 января 2020 года. Итоги подведут 20 февраля.

- Завершающий этап акции и награждение победителей конкурса пройдет в апреле 2020 года в канун 75-й годовщины Великой Победы на центральном мероприятии акции "Сад памяти - сад жизни", - рассказали в пресс-службе правительстве Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По вине водителей грузовиков в Брянске погибли три человека за год
Прокуратура потребовала выделить жилье жирятинской сироте
Брянцев пригласили поучаствовать в фестивале солдатской песни
На Брянщине стартовала акция «Сад памяти - сад жизни»
Брянца осудили за пьяный дебош в погарской больнице
Сотрудники мусоросортировочного комплекса нашли документы курсанта военного училища
Брянские защитники природы могут получить премию имени Лоры Уильямс
В Брянске горожанка лишилась зубов в ДТП с иномаркой
Через Брянщину пытались провезти 1,5 центнера кедровых орехов
Роспотребнадзор: за неделю в Брянске заболели гриппом три человека
Брянцев приглашают поучаствовать в «Студенческом десанте»
В Брянске пешеходы нарушили ПДД три десятка раз за день
В Брянске ищут пропавшую Ирину Лагутичеву
Идем правильным курсом!
В прошлом году на Брянщине раскрыли 140 коррупционных преступлений
На брянском участке границы задержали украинку с поддельным паспортом
Брянец поживился велосипедом и инструментами из незапертого гаража
Брянские классные руководители станут больше получать
Клинцовская прокуратура обнаружила сайт с запрещенными электроудочками
В Брянске по записи из соцсетей наказали водителя маршрутки
Прокуратура «выбила» через суд забор и навес выгоничской школе
В Брянске наградили коммунальщиков за новогоднее украшение дворов