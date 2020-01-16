На Брянщине стартовала акция «Сад памяти - сад жизни»

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:10:01+03:00

Творческие работы будут принимать до 31 января 2020 года. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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Весной этого года в Брянской области пройдет патриотическая акция «Сад памяти – сад жизни». Событие приурочат к Году памяти и славы в России, которым объявили 2020-й, сообщает региональное облправительство.

В этой связи региональное управление лесами объявило о конкурсе на лучшую эмблему, символ и значок акции. Конкурса пройдет среди работников подведомственных учреждений. Также в регионе проведут различные лесовосстановительные программы.

Творческие работы будут принимать в учреждениях управления лесами до 31 января 2020 года. Итоги подведут 20 февраля.

- Завершающий этап акции и награждение победителей конкурса пройдет в апреле 2020 года в канун 75-й годовщины Великой Победы на центральном мероприятии акции "Сад памяти - сад жизни", - рассказали в пресс-службе правительстве Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU