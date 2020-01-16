Роспотребнадзор: за неделю в Брянске заболели гриппом три человека

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:40:44+03:00

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У 2361 жителя Брянска медики диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ) за неделю с 6 по 12 января. Заболеваемость оказалась ниже уровня эпидемического порога на 1,7%. Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе.

- При лабораторном обследовании три раза регистрировали грипп, в том числе дважды типа А (Н1N1), – уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. – Все заболевшие взрослые.

В целом за неделю в Брянской области сезонную простуду подхватили больше 3400 человек. Превышение эпидемического порога есть только в одной возрастной группе – старше 15 лет (на 0,8%).

Самый низкий показатель по заболеваемости у детей до двух лет: ниже эпидпорога на 20,1%.

Добавим, что всего в прививочную кампанию, которая уже завершена, в регионе вакцинировали почти половину населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU