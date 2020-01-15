2020-01-15T18:36:43+03:00
Общество

В прошлом году на Брянщине раскрыли 140 коррупционных преступлений

Под статью попали депутаты, чиновники, полицейские и адвокаты
Ольга УМАРОВА
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Общая сумма ущерба по уголовным делам составила более 1,6 миллиарда рублей.Общая сумма ущерба по уголовным делам составила более 1,6 миллиарда рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошлом году в Брянской области раскрыли больше 200 преступлений в сфере экономической деятельности. Из них около 140 - коррупционной направленности. Такие данные опубликовали брянские следователи в день создания Следственного комитета Российской Федерации 15 января.

К уголовной ответственности привлекли 16 человек, которые обладают так называемым особым правовым статусом. В их числе - депутаты, представители органов местного самоуправления, адвокаты и члены избирательных комиссий.

- Также завершено уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников регионального и городского УМВД, - говорят в следственном комитете. – И ряд уголовных дел о незаконной игорной деятельности.

Общая сумма ущерба по уголовным делам, которыми занимались брянские следователи в 2019 году, составила более 1,6 миллиарда рублей. Более 900 миллионов рублей удалось возместить на этапе предварительного следствия, еще на 613 миллионов рублей суд наложил арест на имущество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В прошлом году на Брянщине раскрыли 140 коррупционных преступлений
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