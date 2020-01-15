В прошлом году на Брянщине раскрыли 140 коррупционных преступлений

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:36:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В прошлом году в Брянской области раскрыли больше 200 преступлений в сфере экономической деятельности. Из них около 140 - коррупционной направленности. Такие данные опубликовали брянские следователи в день создания Следственного комитета Российской Федерации 15 января.

К уголовной ответственности привлекли 16 человек, которые обладают так называемым особым правовым статусом. В их числе - депутаты, представители органов местного самоуправления, адвокаты и члены избирательных комиссий.

- Также завершено уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников регионального и городского УМВД, - говорят в следственном комитете. – И ряд уголовных дел о незаконной игорной деятельности.

Общая сумма ущерба по уголовным делам, которыми занимались брянские следователи в 2019 году, составила более 1,6 миллиарда рублей. Более 900 миллионов рублей удалось возместить на этапе предварительного следствия, еще на 613 миллионов рублей суд наложил арест на имущество.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU