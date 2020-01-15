На брянском участке границы задержали украинку с поддельным паспортом

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:03:06+03:00

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На брянском участке границы задержали гражданку Украины.

Во время досмотра в автомобильном пункте пропуска Троебортное автобуса «Одесса – Москва» выяснилось, что у одной из пассажирок поддельный паспорт.

Женщина попыталась въехать в Россию по чужому документу. Пограничникам она предъявила паспорт, в котором была переклеена фотография.

Оказалось, что въезд иностранке закрыт до декабря 2024 года, пояснили в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. Желая вернуться в Россию, украинка взяла документ своей двоюродной сестры, в котором заменили фотографию.

Женщину задержали. На нее завели уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Ей грозит крупный штраф, принудительные на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU