Клинцовская прокуратура обнаружила сайт с запрещенными электроудочками

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:46:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Клинцовского района обнаружила в сети Интернет сайт, на котором можно приобрести запрещенные электроудочки. Информация распространялась там бесплатно, каких-либо ограничений на передачу, копирование и распространение не было.

- Электороудочка является одним из способов массового истребления водных биологических ресурсов, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ее применение является правонарушением, за которое предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Информацию о торговле электроудочками прокуратура просит признать запрещенной к распространению на территории страны. В Клинцовский районный суд уже ушло соответствующее исковое заявление. Сейчас его рассматривают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU