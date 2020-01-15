2020-01-15T14:31:19+03:00
Общество

В Брянске наградили коммунальщиков за новогоднее украшение дворов

Конкурс на новогоднее оформление дворов проводился в Советском районе города
Анна ЛЕВКИНА
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Награждение прошло в Советской районной администрации.Награждение прошло в Советской районной администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Советской райадминистрации Брянска подвели итоги новогоднего конкурса «Любимый город в праздничном наряде-2020». Он проходил на территории района с 29 декабря по 14 января. В нем поучаствовали 33 управляющих организаций.

- Конкурс проводили для улучшения внешнего облика города в дни празднования Нового года и рождественских праздников, создания праздничного настроения, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Благодаря конкурсу, украшенными оказались не только центральные улицы и общественные территории, но и фасады многоэтажек, входные группы, придомовые и лестничные площадки.

В оргкомитет конкурса вошли представители администрации, а также руководители нескольких управляющих компаний и ТСЖ. Лучших определили в четырех категориях: «Новогоднее конфетти», «Снежная сказка», «Новинка года» и «Новогодняя иллюминация».

Победителей наградили дипломами.

Победители получили дипломы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Победители получили дипломы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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