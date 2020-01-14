Жительница Брянска ушла из бара с чужой курткой

14 Янв. 2020 2020-01-14T18:43:20+03:00

По словам горожанки, она сделала это в пьяном состоянии

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В Брянске местной жительнице грозит пять лет тюрьмы за кражу куртки. Как сообщает областное УМВД, инцидент произошел в одном из баров Советского района.

В полицию с заявлением о пропаже куртки обратилась 36-летняя горожанка. По словам потерпевшей, ее верхнюю одежду похитили из неохраняемого гардероба.

Найти злоумышленника помогла запись с камеры внутреннего наблюдения. По подозрению задержали 31-летнюю местную жительницу.

- В квартире у нее нашли и изъяли украденную куртку, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По словам подозреваемой, на опрометчивый поступок ее подтолкнуло выпитое спиртное. Уже дома она сильно пожалела, что забрала чужую, хотя и сильно понравившуюся ей вещь.

Однако от наказания раскаяние не спасет. Женщине предъявили обвинение по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU