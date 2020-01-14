За год в Брянской области в отпуск сходили 11 осужденных

14 Янв. 2020 2020-01-14T20:52:20+03:00

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В прошлом году 11 брянских осужденных смогли покинуть места лишения свободы и отдохнуть дома. Пятеро из них отбывали срок в клинцовской колонии общего режима №6, еще четверо – колонии-поселения в Сураже.

Также выезжали двое осужденных из отрядов по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 (Брянск) и СИЗО-2 (Новозыбков). Они решали вопросы дальнейшего трудового и бытового устройства после освобождения.

– Осужденный может быть отпущен домой по решению администрации учреждения и на основании статьи: «Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений», – пояснили в пресс-службе областного УФСИН. – Преимущество в предоставлении отпуска имеют положительно характеризующиеся трудоустроенные осужденные, которые добросовестно относятся к своим обязанностям, а также готовятся к освобождению.

Добавим, что отпуск осужденным предоставляют на срок до 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU