2020-01-14T14:33:11+03:00
Спорт

Брянцы привезли медали с двух шахматных турниров

Всего наши спортсмены завоевали три награды
Анна ЛЕВКИНА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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С 26 декабря по 9 января брянские шахматисты поучаствовали в двух крупных шахматных турнирах. Первый - по классическим шахматам - проходил в чешском городе Литомишль. Соревнования вели по швейцарской системе, с классическим контролем времени.

Как отметили в пресс-службе брянской горадминистрации, упорная борьба здесь шла вплоть до девятого тура. В итоге пять участников, в том числе трое брянцев, набрали по 6,5 очка. По дополнительным коэффициентам первое место занял наш Вячеслав Хулапов. Следом расположился его товарищ по команде Алексей Тютюнников. Третий брянский спортсмен Валерий Терещенко показал пятый результат.

Кроме того, в Туле на этапе детского кубка России «Пятый Мемориал Алексея Суетина» отличилась Екатерина Бобунова из Унечи. В группе девочек 2010-2011 годов рождения она стала третьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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