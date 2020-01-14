Прокуратура обнаружила в магазинах Клетни мясо сомнительного происхождения

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:26:57+03:00

На продавцов составили протоколы об административных правонарушениях. Фото: Иван ВИСЛОВ

О продукции не было никакой информации

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Проверку провели сотрудники прокуратуры Клетнянского района совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора. Их интересовала законность продажи мясной продукции в торговых точках и местах общественного питания.

Нарушения всплыли сразу в нескольких магазинах райцентра. Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, там нашли продукцию без маркировки изготовителя, сведений о наименовании, информации об изготовителе, его местонахождении, дате производства, сроках годности и условиях хранения. Еще в двух местах торговали мясом, у которого истек срок годности.

На продавцов составили административные протоколы. Их направили для рассмотрения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Еще трех нарушителей оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU