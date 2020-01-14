За год на железных дорогах Брянщины погибли восемь человек

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:48:53+03:00

В Брянской области стало меньше ЧП на железной дороге. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Количество несчастных случаев с гражданами на железной дороге в прошлом году в Брянской области снизилось больше чем на 18% (с 16 до 13). В таких ЧП погибли 8 человек.

Годом ранее на железных дорогах региона пострадали 9 человек, среди них было два подростка.

В службе корпоративных коммуникаций брянского филиала «МЖД» уточнили, что в большинстве случаев трагедии происходили по вине пешеходов. Те находились в неположенных местах, стояли на пешеходном настиле во время движения поезда либо перебегали пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU