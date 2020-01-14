На руководителя брянской фирмы завели уголовное дело за невыплату зарплаты

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:48:30+03:00

За это грозит до трех лет лишения свободы

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На руководителя одной из брянских фирм следователи завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

- При проверке выяснилось, что три работника ООО «Вывески» не получили заработную плату за январь-июнь 2019 года на общую сумму более 120 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За это нарушение руководителю фирмы грозит уголовное преследование по статье: "Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

За это преступление предусмотрен крупный штраф, а также лишение свободы на три года. Ход расследования этого дела контролирует прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU