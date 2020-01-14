Брянская область оказалась в топ-30 самых популярных мест для оздоровительного отдыха

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:54:03+03:00

В прошлом году туристы покупали путевки в санатории, в среднем, на 10-12 дней. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Брянская область попала в список самых популярных мест для оздоровительного отдыха в 2019 году. Рейтинг составили на основе данных бронирования и покупки путевок в санатории, пишет туристический портал ТурСтат.

На первом месте в рейтинге оказались здравницы Краснодарского края, на втором - Ставрополья, на третьем - Крыма.

Брянская область замыкает тридцатку этого списка. К слову, в топ самых популярных для оздоровления регионов нет наших соседей.

Составители рейтинга отмечают, что в прошлом году туристы покупали путевки в санатории, в среднем, на 10-12 дней. Тенденцией отдыха в 2019-м стал рост популярности туров выходного дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU