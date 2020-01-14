В Брянске из-за выезда на «встречку» в прошлом году погибли три человека

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:33:51+03:00

Из-за нарушителей, выезжающих на «встречку», в 2019 году в Брянске случилось 16 ДТП. Фото: Сергей ГАПОН

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В прошлом году на дорогах Брянска погибли три человека из-за выезда водителей на встречную полосу. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД Росси по Брянску.

Всего по причине выезда на «встречку» в 2019 году в Брянске произошло 16 ДТП. Итог: трое погибших (в том числе двое маленьких детей) и 37 пострадавших. К административной ответственности привлекли 402 нарушителя.

По словам сотрудников ГИБДД, за последний год подобных аварий стало больше.

- Выезд на встречную полосу при совершении обгона – это опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости, - рассказали в пресс-службе ОГИБДД. – Из-за этого при столкновении машин возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU