Пешеходы Брянска нарушили правила ПДД четыре десятка раз за день
В понедельник, 13 января, в Брянске произошло 19 ДТП, в которых получали повреждения автомобили. Попутно инспекторы ДПС пресекли около 180 нарушений Правил дорожного движения. В одном случае водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, уточнили в городском отделе ГИБДД.
39 раз не по правилам передвигались пешеходы. Еще в шести случаях лихачи не уступали дорогу горожанам на переходах.
Также сотрудники ГИБДД зафиксировали три проезда на красный. Еще 24 нарушения – у водителей маршруток.
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ИСТОЧНИК KP.RU