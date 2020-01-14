2020-01-14T10:23:04+03:00
Происшествия

Пешеходы Брянска нарушили правила ПДД четыре десятка раз за день

Всего автоинспекторы зафиксировали 177 нарушений Правил дорожного движения
Анна ЛЕВКИНА
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За день инспекторы ДПС пресекли около 180 нарушений Правил дорожного движения в Брянске.За день инспекторы ДПС пресекли около 180 нарушений Правил дорожного движения в Брянске.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В понедельник, 13 января, в Брянске произошло 19 ДТП, в которых получали повреждения автомобили. Попутно инспекторы ДПС пресекли около 180 нарушений Правил дорожного движения. В одном случае водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, уточнили в городском отделе ГИБДД.

39 раз не по правилам передвигались пешеходы. Еще в шести случаях лихачи не уступали дорогу горожанам на переходах.

Также сотрудники ГИБДД зафиксировали три проезда на красный. Еще 24 нарушения – у водителей маршруток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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