2020-01-13T18:16:40+03:00
Общество

В Дятьковском районе автомобилистов ждут пять дней сплошных проверок

Полицейские будут дежурить 16, 20, 21, 28 и 31 января
Мария Дедкова
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Полицейские проверят пьяных автомобилистов, водителей автобусов, нарушителей правил перевозки детей.Полицейские проверят пьяных автомобилистов, водителей автобусов, нарушителей правил перевозки детей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Дятьковском районе автомобилистов предупредили о сплошных проверках. 16 и 28 января полицейские будут дежурить в Дятьково. Здесь будут ловить пьяных водителей и нарушителей правил перевозки детей.

16, 21 и 31 января сотрудников ГИБДД можно будет увидеть на улице Лермонтова в Фокино, сообщили в областной Госавтоинспекции.

20 января на 39-м километре автодороги «Брянск-Дятьково» и 28 января на 35-м автодороги «Брянск-Дятьково» проверят водителей автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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