В Белых Берегах нашли зараженную бешенством лису

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:30:50+03:00

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В брянском поселке Белые Берега обнаружили бешеное животное. Лиса, зараженная смертельным вирусом, оказалась на улице Вали Сафроновой.

Ветеринары предупредили местных жителей о том, что всем домашним животным нужно срочно сделать прививки. С 14 по 19 января специалисты Брянской горветстанции будут проводить бесплатную вакцинацию питомцев на улицах Вали Сафроновой, Ромашина, Пролетарской, Ленина и Новой.

Брянцев попросили внимательно отнестись к требованиям ветеринаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU