В Белых Берегах нашли зараженную бешенством лису
В поселке срочно делают прививки домашним животным
Брянцев попросили внимательно отнестись к требованиям ветеринаров.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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В брянском поселке Белые Берега обнаружили бешеное животное. Лиса, зараженная смертельным вирусом, оказалась на улице Вали Сафроновой.
Ветеринары предупредили местных жителей о том, что всем домашним животным нужно срочно сделать прививки. С 14 по 19 января специалисты Брянской горветстанции будут проводить бесплатную вакцинацию питомцев на улицах Вали Сафроновой, Ромашина, Пролетарской, Ленина и Новой.
Брянцев попросили внимательно отнестись к требованиям ветеринаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU