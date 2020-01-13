2020-01-13T17:09:13+03:00
Общество

Началась запись на выплату компенсаций обманутым брянским дольщикам

Подать заявление можно в интернете или по телефону
Анна ЛЕВКИНА
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В каждом конкретном случае размер выплат будет отличаться.В каждом конкретном случае размер выплат будет отличаться.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Фонд защиты прав дольщиков начал запись на выплату компенсаций по решениям, принятым по итогам третьего Наблюдательного совета. Непосредственно в Брянской области она доступна для участников долевого строительства застройщика-банкрота ООО «Техномикс».

- В каждом конкретном случае размер выплат рассчитывается по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах на первичном рынке, но не может быть меньше договора долевого участия, - уточнили в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков. - Рыночная стоимость определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика, привлеченного фондом. По нежилым помещениям и машино-местам выплата будет соответствовать стоимости заключенного договора

В ТЕМУ

Записаться на получение выплаты можно двумя способами: на официальном сайте Фонда или же по телефону "горячей линии": 8-800-7007-214.

Для записи нужны:

- паспорт

- ИНН

- выписка из реестра требований кредитора о размере, составе и об очередности удовлетворения требований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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