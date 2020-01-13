По платным дорогам брянские инвалиды смогут ездить бесплатно

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:46:59+03:00

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У инвалидов России появилась возможность бесплатного проезда по платным дорогам. Машины людей с ограниченными возможностями будут наделены правами спецтранспорта экстренных служб .Данное право предлагает законопроект, внесенный в Госдуму брянским депутатом Борисом Пайкиным совместно с коллегами по фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Ярославом Ниловым и Александром Старовойтовым. Новые правила могут быть введены уже с 1 июля 2020 года.

Авторы документа предлагают внести изменения в статью 41 федерального закона «Об автомобильных дорогах». Если Госдума одобрит их инициативу, от денежных взносов за проезд по платным дорогам будут освобождены автомобили с инвалидами за рулём либо в качестве пассажиров. Для этого на машине должен быть установлен знак «Инвалид», а информация о ней внесена в федеральный реестр инвалидов.

Сегодня безвозмездно ездить по платным участкам автотрасс может транспорт общего пользования (кроме такси, маршруток и междугородних и международных автобусов), спецтранспорт экстренных служб, машины почты и автомобили категорий, которые определяет сам собственник дороги.

«С 1 июля в России вступят в силу изменения в закон «О социальной защите инвалидов», - комментирует свой законопроект Борис Пайкин. - Сведения о транспорте со знаком «Инвалид» через Пенсионный фонд будут должны размещаться в федеральном реестре. Мы предлагаем с той же даты дополнительно предоставить таким машинам право льготного проезда по платным дорогам. Это повысит социальную защиту инвалидов и будет способствовать развитию доступной среды для них, что является одной из приоритетных задач органов власти всех уровней».

ИСТОЧНИК KP.RU