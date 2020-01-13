В Ленинградской области нашли останки брянского красноармейца

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:26:28+03:00

Поисковый отряд "Тихие Зори" выяснил, что погибший Михаил Сазонов был уроженцем Карачевского района. Фото: поисковый отряд "Тихие зори"

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Псковские поисковики подняли останки брянского красноармейца. Раскопки проходили в ноябре прошлого года в Ленинградской области.

Поисковый отряд "Тихие Зори" выяснил, что погибший Михаил Сазонов был уроженцем Карачевского района. Боец служил в 898 -м стрелковом полку 245 стрелковой дивизии.

Брянец родился в 1905 году. Вместе с женой Прасковьей Тихоновной жил в деревне Подсосонки. Михаил Сазонов погиб в бою 30 ноября 1944 года в Ленинградской области.

По документам он, как и многие его однополчане, остался лежать на поле боя. Имя бойца установили по подписной ложке.

Брянские поисковики просят помочь отыскать родственников погибшего воина.

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ИСТОЧНИК KP.RU