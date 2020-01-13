Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные
За прошедшие три дня - 10-12 января - в Брянске произошло 33 ДТП, в которых получали повреждения автомобили. Попутно инспекторы зафиксировали почти полтысячи нарушений Правил дорожного движения. Как уточнили в городском отделе ГИБДД, в четырех случаях водители находились в состоянии опьянения.
Почти 130 раз не по правилам передвигались пешеходы, в том числе четверо детей.
Три раза сотрудники ДПС регистрировали нарушения правил обгона, 19 – проезд на красный. Еще шесть автомобилистов передвигались не с пристегнутыми ремнями безопасности.
Кстати, 45 протоколов составили на водителей маршруток, 7 – на таксистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU