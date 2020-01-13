Брянские водители нарушили правила ПДД полтысячи раз за выходные

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:31:19+03:00

Почти 130 раз не по правилам передвигались пешеходы, в том числе четверо детей. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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За прошедшие три дня - 10-12 января - в Брянске произошло 33 ДТП, в которых получали повреждения автомобили. Попутно инспекторы зафиксировали почти полтысячи нарушений Правил дорожного движения. Как уточнили в городском отделе ГИБДД, в четырех случаях водители находились в состоянии опьянения.

Почти 130 раз не по правилам передвигались пешеходы, в том числе четверо детей.

Три раза сотрудники ДПС регистрировали нарушения правил обгона, 19 – проезд на красный. Еще шесть автомобилистов передвигались не с пристегнутыми ремнями безопасности.

Кстати, 45 протоколов составили на водителей маршруток, 7 – на таксистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU