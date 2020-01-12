В Фокинском районе Брянска сгорел дом

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:51:22+03:00

Эксперты выясняют, что стало причиной пожара. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

К счастью, никто не пострадал

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В Фокинском районе Брянска на улице 17 сентября сгорел дом. О пожаре дужерному МЧС сообщили в 18.43 12 января. На место выехали четыре автоцистерны из пожарно-спасательных частей №1,3 и специальной пожарно-спасательной части.

- Подразделения прибыли на место в 18.53, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Огнем была объята кровля двухполовинного дома. И внутри половина дома. В 19.47 пламя потушили.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU