2020-01-12T10:35:42+03:00
Общество

Сотрудники брянской прокуратуры отмечают профессиональный праздник

12 января ведомству исполнилось 298 лет
Елена РАКОВА
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12 января сотрудники прокуратуры отмечают профессиональный праздник. В прошлом году брянские прокуроры пресекли больше 37 тысяч нарушений закона. Суды области удовлетворили больше 5 тысяч исковых прокуратуры на общую сумму более 243 миллиона рублей. За нарушения закона к дисциплинарной и административной ответственности по инициативе прокуроров привлекли больше 9 тысяч должностных лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области. Следователи по материалам прокурорских проверок возбудили почти 200 уголовных дел.

После вмешательства прокуроров работодатели погасили долги по зарплате на сумму свыше 125 миллионов рублей.

В Брянской области зарегистрировано 14369 преступлений (+0,6%). При этом стало меньше грабежей, разбойных нападений, экологических преступлений. Выявлено более 900 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Прокуратура области инициировала принятие 19 нормативных правовых актов. В том числе непосредственно прокуратура разработала и направила в областную Думу в качестве законодательной инициативы 5 законопроектов.

Прокуроры выявили больше 2,4 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства. По материалам прокурорских проверок возбудили 5 уголовных дел о коррупционных преступлениях. Всего же прокуроры выявили 325 коррупционных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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