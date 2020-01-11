Ночью на Брянскую область обрушился снегопад

11 Янв. 2020 2020-01-11T08:25:20+03:00

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Ночью в субботу, 11 января, Брянскую область накрыло снегом. Осадки в наш регион принес мощный атлантический циклон. При этом температура воздуха не опускалась ниже ноля градусов.

По прогнозам Гидрометцентра, столбик термометра постепенно будет опускаться. И уже в воскресенье температура составит от от минус пяти градусов до ноля.

В региональном МЧС предупреждают: в такую погоду на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно аккуратными.

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ИСТОЧНИК KP.RU