Ночью на Брянскую область обрушился снегопад
Снегопад принес атлантический циклон.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:
Ночью в субботу, 11 января, Брянскую область накрыло снегом. Осадки в наш регион принес мощный атлантический циклон. При этом температура воздуха не опускалась ниже ноля градусов.
По прогнозам Гидрометцентра, столбик термометра постепенно будет опускаться. И уже в воскресенье температура составит от от минус пяти градусов до ноля.
В региональном МЧС предупреждают: в такую погоду на дорогах возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть особенно аккуратными.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU